Un mare di paletti, la foto iconica dal ghiacciaio di Senales

Numerose squadre si stanno allenando in vista della stagione

BOLZANO, 16 OTT – Un mare di porte rosse e blu da slalom gigante, posate con una precisione, come se fossero gli ombrelloni di una spiaggia della riviera romagnola: è quanto in questi giorni si può ammirare sul ghiacciaio della val Senales, come documenta una foto iconica. Quaranta squadre di sci durante la settimana e oltre 60 nel fine settimana si recano a oltre 3.200 metri di quota per gli allenamenti, indispensabili in vista dell’imminente avvio della stagione agonistica. L’Alpin Arena Senales attualmente ospita anche le squadre nazionali di Svezia, Svizzera, Slovenia e Croazia, come anche quella italiana A2. Grazie alle temperature piuttosto rigide le condizioni sono attualmente perfette. Sul ghiacciaio si svolgono anche dei corsi di formazione e di aggiornamento per i maestri di sci. Le centinaia di porte poi devono essere smontate ogni sera per consentire ai gatti delle nevi di battere la pista in vista di un’altra giornata di allenamenti.

