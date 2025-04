Un memoriale digitale per ascoltare la voce del Beato Acutis

agenzia

AI ricostruisce suono sulla base del parlato originale

MILANO, 08 APR – Un ‘memoriale digitale’ dove ascoltare il messaggio del beato Carlo Acutis attraverso la sua stessa voce, ricostruita digitalmente sulla base del suo parlato. L’opera immateriale e ‘antimonumentale’ dedicata al quindicenne milanese che sarà proclamato Santo il prossimo 27 aprile è stata realizzata dall’artista e docente di sound design Riccardo Benassi, su impulso del Consiglio comunale di Milano, dove è stata presentata oggi. La forte passione di Acutis per l’informatica, e la sua propensione a diffondere il suo pensiero con la tecnologia, ha portato a scegliere il digitale come linguaggio artistico del sito web. Si tratta del primo memoriale digitale creato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di superare l’agiografia tradizionale. Il memoriale digitale rientra nel progetto di arte pubblica portato avanti dal Comune di Milano e dall’Ufficio Arte negli Spazi Pubblici per valorizzare il sistema di opere di arte pubblica esistente in città, progettarne di nuove e facilitare la realizzazione di proposte di arte urbana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA