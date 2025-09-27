Un migliaio di Pro Pal in corteo a Padova

agenzia

Manifestazione tranquilla, sotto controllo polizia

PADOVA, 27 SET – Un migliaio di persone hanno partecipato oggi pomeriggio alla manifestazione Pro Pal a Padova. Al momento la situazione è tranquilla e non si sono verificate tensioni o incidenti con i poliziotti che stanno seguendo il corteo lungo tutto il tragitto. I Pro Pal, con striscioni bandiere della Palestina e lanciando slogan con i megafoni, si sono radunati davanti la stazione ferroviaria euganea poco dopo le 16 per poi incamminarsi attraverso le strade della città per raggiungere Piazza dei Signori dove si concluderà l’evento. Durante il tragitto circa 300 manifestanti sono saliti sulla tangenziale per poi uscire allo sbocco successivo, percorrendo circa 900 metri, e riunendosi infine con il resto del gruppo. Questo fuori programma ha comportato un rallentamento del traffico automobilistico, impegnando la polizia locale per garantire la sicurezza dei partecipanti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA