Un monumento celebrerà i 2 finanzieri morti sul Piccolo Mangart

agenzia

A un anno di distanza dall'incidente in esercitazione

TARVISIO, 25 LUG – Lunedì 29 luglio, nella sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Tarvisio (Udine), sarà svelato il monumento in memoria dei finanzieri Lorenzo Paroni, 30 anni, e Giulio Alberto Pacchione, 28 anni, deceduti in servizio, il 16 agosto dello scorso anno, mentre erano impegnati in una attività addestrativa sul Piccolo Mangart di Coritenza. Quando è accaduto l’incidente, stavano risalendo la via Piussi, un sesto grado che percorre il verticale pilastro Nord. L’evento commemorativo si terrà alla presenza del comandante interregionale dell’Italia Nord Orientale, generale Carmine Lopez, del comandante regionale Friuli Venezia Giulia, generale Giovanni Avitabile, dei rappresentanti delle associazioni d’arma e del Cnsas, di cui le due vittime facevano parte. Il monumento che sarà inaugurato è opera dell’artista bulgaro Zdravko Zdravkov ed è stato donato alla Guardia di Finanza dal Circolo Culturale “Il Faro” di Vergnacco di Reana del Rojale.

