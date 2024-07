Un morto e feriti su A4, autostrada chiusa e lunghe code

agenzia

Coinvolti un mezzo pesante e varie automobili

VENEZIA, 20 LUG – Una persona è morta e altre sono rimaste ferite in un incidente stradale sull’autostrada A4, nel tratto del comune di Vigonza (Padova), nel quale sono rimaste coinvolte un mezzo pesante e varie automobili. L’autostrada è stata bloccata al traffico e sono state chiuse le entrate di accesso per chi è diretto a Padova, Bologna e Milano. L’incidente è avvenuto in direzione Milano. all’altezza dello svincolo per la A13 Bologna. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia stradale di Mestre, i Vigili del fuoco, il Suem 118, e anche un elisoccorso e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete coordinati dal Centro operativo di Mestre, che ha disposto l’interruzione del traffico su entrambe le carreggiate per favorire i soccorsi ai feriti. Di conseguenza, il traffico risulta bloccato e le code raggiungono diversi chilometri sia in direzione Milano che Trieste.

