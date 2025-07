Un morto sui binari nel Comasco, treni cancellati e in ritardo

agenzia

Dalle prime informazioni si è trattato di un suicidio

Ritardi e cancellazioni questa mattina lungo la linea ferroviaria di Trenord tra Asso e Milano in seguito a un incidente che ha coinvolto un uomo rimasto ucciso sui binari attorno alle 5.45 a Ponte Lambro, in via Matteotti. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un suicidio. Due i treni cancellati, secondo quanto riferisce Trenord: il 1622 in partenza da Asso alle 7.02 e il 1615 in partenza da Milano Cadorna alle 7.09.

