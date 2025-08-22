Un orso a spasso nelle vie del centro di un paese in Ciociaria

agenzia

Nel parco nazionale. Sindaco, si sta abituando a noi e noi a lui

SAN DONATO VAL DI COMINO, 22 AGO – Con assoluta indifferenza, a passo lento, ha percorso la parte bassa di via Roma fino all’incrocio con via Sandro Pertini e poi ha ripreso la strada per i boschi: senza alcun timore e senza che nessuno lo disturbasse. Un orso è stato immortalato nelle ore scorse mentre passeggiava lungo le strade di San Donato Val di Comino, paese in provincia di Frosinone. “È dall’inizio del mese e con ogni probabilità è più di uno” conferma Enrico Pittiglio, sindaco del Comune nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. “I sandonatesi lo hanno idealmente adottato, sanno che non devono disturbarlo e si comportano di conseguenza. È una parte di noi, della nostra comunità”. L’orso finora non ha creato problemi di alcun genere, tranne ai proprietari degli alberi da frutta: ne è ghiotto e più di qualche volta è entrato nei loro giardini, salendo sulle piante e saccheggiando i frutti. Come avvenuto, nelle settimane scorse, nel giardino del rettore del Santuario di Canneto, din Antonio Molle.

