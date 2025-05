Un ragazzo di 15 anni accoltellato in centro a Napoli

agenzia

Secondo episodio in 48 ore nella stessa piazza

NAPOLI, 05 MAG – Un ragazzo di 15 anni è stato ferito con diversi fendenti, almeno nove coltellate, in piazza Dante, nel centro di Napoli. Si tratta del secondo giovanissimo colpito nello stesso posto in 48 ore. Il 15enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Decumani e gli uomini della Squadra Mobile che stanno ora indagando sull’accaduto. Nella serata tra sabato e domenica a essere ferito era stato un quattordicenne: la Polizia aveva successivamente individuato l’aggressore. Non sono ancora noti i motivi del ferimento di stanotte. Forse si tratta di diverbi tra gruppi di ragazzini. Per le 16,30, presso il Palazzo del Governo, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, presiederà una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione a quanto accaduto in piazza Dante . Al termine, verso le 17.30, si terrà un punto stampa.

