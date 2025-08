Un serpente in un cortile a Trento, si presenta il proprietario

Animali

Recuperato e per ora tenuto in custodia dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio si è presentato presso il Comando dei Vigili del Fuoco Permanenti di Trento il legittimo proprietario di un serpente recuperato ieri sera in Via Gramsci. Dopo aver verificato l’effettiva proprietà, il rettile è stato riconsegnato. Il serpente si era rifugiato in un cortile, i Vigili del Fuoco Permanenti di Trento lo hanno recuperato e ora è in custodia da loro, in attesa di trovare il proprietario o di ricoverarlo in una struttura adeguata dopo aver consultato un esperto. A trovarlo è stata una coppia a passeggio con il cane che ha notato il rettile in un condominio in via Gramsci 42 a Trento verso le 21.50 e l’intervento è stato immediato. A prima vista sembra trattarsi di un serpente del grano, un animale non velenoso che può raggiungere anche il metro e mezzo ma non pesa in genere più di mezzo chilo. È un serpente costrittore che si nutre soprattutto di topolini ed è molto popolare per il suo carattere docile e per la facilità ad allevarlo in un terrario.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA