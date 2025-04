Un treno bloccato nel Biellese con 250 persone a bordo

agenzia

Sul posto vigili del fuoco e ambulanza per una bimba spaventata

BIELLA, 16 APR – Nel Biellese un treno è rimasto bloccato per il maltempo con 250 persone a bordo che rientravano a Biella. È accaduto a Sandigliano nella prima serata, per un allagamento della sede dei binari. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per consentire alla gente di rincasare ed è stato necessario anche l’intervento del 118 con un’autoambulanza, in quanto una bambina si è spaventata. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sono buone.

