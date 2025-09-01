Un uomo ferito da colpi di pistola alle gambe a Barletta

agenzia

E' stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita

BARLETTA, 01 SET – Un uomo è stato ferito alle gambe da alcuni colpi di arma da fuoco nel tardo pomeriggio di oggi a Barletta, in corso Garibaldi, strada del centro cittadino. Accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Dimiccoli, la vittima non sarebbe in gravi condizioni. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine che hanno repertato alcuni bossoli trovati in strada.

