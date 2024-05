agenzia

Era bloccato in una baracca, usate tecniche di soccorso fluviale

MILANO, 15 MAG – Un uomo, bloccato in una baracca, è stato salvato dalle acque del fiume Lambro in via Bormio, a Milano. Le operazioni sono state effettuate dalla squadra Saf dei vigili del fuoco, applicando tecniche di soccorso fluviale. L’uomo, rendono noto gli stessi vigili del fuoco, è in buone condizioni.

