Un uomo si barrica in casa e si uccide a Bari

agenzia

Forse dopo una lite con la madre

BARI, 04 MAG – Un uomo si è barricato in casa e si è ucciso questa mattina a Bari. Si tratterebbe di un appartenente alle forze dell’ordine che – a quanto si apprende – si sarebbe sparato un colpo alla testa. Sono intervenute le volanti e la scientifica, il 118 e i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo avrebbe litigato con sua madre che poi è riuscita a uscire dall’abitazione. L’uomo è rimasto in casa e poi si è tolto la vita. Sono in corso accertamenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA