Un ventenne è scomparso in un canale a Novara

Amici si tuffano invano a cercarlo, al lavoro vigili del fuoco

TORINO, 23 APR – Un ventenne è scomparso ieri sera nel Canale Quintino Sella a Novara. Due amici si sono gettati in acqua, per cercare di recuperarlo e non sono riusciti. Arrivati i vigili del fuoco, sono entrati in azione i sommozzatori, che nella notte hanno dovuto sospendere le ricerche, riprese stamani all’alba. L’incidente è avvenuto nel tratto del canale che attraversa in città il quartiere di Sant’Agabio. A condurre le ricerche sono i vigili del fuoco con l’ausilio di colleghi sommozzatori giunti da Milano e Torino e anche di elicotteri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ieri alle 22.50, una donna residente nei palazzi lungo il canale, nella zona fra corso Milano e la parte sottostante del cavalcavia 25 Aprile, ha dato l’allarme al 112, perché sentiva grida di aiuto. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 hanno tratto in salvo dalle acque due ventenni di nazionalità pachistana, che hanno raccontato di essersi gettati nel canale per salvare un connazionale coetaneo. Sulla dinamica della caduta in acqua sono in corso verifiche da parte della questura. Tutti e tre i giovani sono regolari sul territorio nazionale. I due che si sono buttati in acqua per il connazionale stanno bene e le ricerche del disperso sono estese fuori città: il canale si dirige nei campi verso la zona sud.

