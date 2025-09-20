Una escursionista precipita per oltre 60 metri e muore in Friuli

agenzia

Con lei un'altra donna che è rimasta ferita, entrambe austriache

TARVISIO, 20 SET – Una donna è morta e un’altra è rimasta ferita ed ha riportato vari traumi dopo essere ruzzolate per circa 60 metri sulla sponda sud del Lago del Predil. Si tratta di due cittadine austriache. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio dopo che, poco prima delle 18, la Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, un’ambulanza, un elicottero di soccorso regionale e i vigili del fuoco in seguito a una telefonata al Nue112 che riferiva di una caduta di due donne. La vittima aveva 68 anni, l’altra donna, di 63, ha riportato vari traumi ed è stata adagiata su una barella dai soccorritori e recuperata in elicottero e poi affidata all’ambulanza che l’ha portata all’ospedale di Tolmezzo. Per individuarle i soccorritori si sono mossi lungo le due sponde del lago finché le hanno avvistate, in un punto impervio del giro del lago dove si va fuori traccia e gli incidenti sono abbastanza frequenti. Entrambe indossavano scarpe non adatte, dalla suola liscia. Constatato il decesso della donna da parte del medico e dopo il nulla osta del magistrato, la salma è in corso di recupero con il canotto dei vigili del fuoco.

