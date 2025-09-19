Una fiaccolata per Paolo, il 15enne suicida per bullismo

agenzia

Ci sarà anche l'arcivescovo di Gaeta, mons. Vari

SANTI COSMA E DAMIANO, 19 SET – Una fiaccolata per ricordare Paolo Mendico, il quindicenne vittima di bullismo che nei giorni scorsi si è tolto la vita nella sua cameretta a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, si terrà domani nel suo paese. “Buon viaggio..Paolo…” si legge sulla locandina che sta rimbalzando in queste ore sui social. Ad intervenire sarà anche l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, che non farà mancare le sue parole di conforto. Una iniziativa nata dal basso, attraverso la quale la comunità locale vuole dimostrare la sua vicinanza alla famiglia e che il territorio non è indifferente ai drammi che colpiscono i suoi giovani. Appuntamento alle 19:30 nell’area antistante la caserma dei carabinieri. Da qui un corteo sfilerà lungo le strade del paese fino a raggiungere il santuario di Santi Cosma e Damiano.

