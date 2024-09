Una legge per i 100 anni di Latina, ‘bonifiche e razionalismo’

agenzia

La città inaugurata nel 1932 da Mussolini, risorse a Fondazione

ROMA, 15 SET – Una legge per celebrare i 100 anni di Latina, città battezzata nel 1932 con il nome di Littoria da Benito Mussolini e luogo di particolare rilievo “del razionalismo italiano, delle bonifiche, dell’accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale”. La norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, si propone di finanziare una serie di iniziative per diffindere la “cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all’architettura razionalista”, istituire il ‘Festival delle Città del Novecento’, al fine di promuovere “incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, in un’ottica europea e internazionale sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con riferimento sia alle città dei Paesi del Mediterraneo sia alle città del resto del mondo”, valorizzare i luoghi simbolici della città e dei suoi borghi. Per coordinare le iniziative sarà istituita la Fondazione Latina 2032, ente del ministero della Cultura. Alla costituzione del patrimonio della Fondazione la legge destina un contributo di 200mila euro per il 2024, 500mila euro per il 2025, 600mila euro l’anno a decorrere dal 2026. Per la valorizzazione dei luoghi simbolici della città viene assegnato alla Fondazione un contributo di 200mila euro per il 2026 e di 600mila per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA