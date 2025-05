Una marcia dell’amicizia borderless unisce Gorizia e Nova Gorica

agenzia

Atleti e famiglie impegnati in percorsi tra Italia e Slovenia

TRIESTE, 01 MAG – Una marcia dell’amicizia senza confini per unire Nova Gorica e Gorizia, capitale europea della cultura 2025: un’iniziativa che ha richiamato a piazza Transalpina, al confine tra Italia e Slovenia, atleti e famiglie pronti a partecipare ai percorsi di 7, 12 o 16 chilometri tra la cultura e la storia di un territorio a cavallo di due Paesi. Giunta alla sua terza edizione, la marcia ha rinnovato oggi la tradizione della leggendaria marcia degli anni ’70 e ’80, quando migliaia di persone attraversavano il confine senza controlli. Oggi – informano i promotori – le due città costruiscono insieme il futuro e la marcia resta un simbolo di unione, stile di vita sano e spirito di comunità. L’evento odierno ha inaugurato il programma di sport, cultura e intrattenimento “Marcia per l’Europa”, in corso fino al 10 maggio e che avrà come baricentro piazza Transalpina e altre location all’aperto nell’area borderless adiacente. L’obiettivo è celebrare l’Europa e l’amicizia transfrontaliera, abbracciando lo spirito di GO!2025. L’evento è organizzato dall’ente Javni zavod GO!2025. Tra i partner anche il Comune di Nova Gorica, il Comune di Gorizia e il Gect Go. Tra le iniziative proposte dalla “Marcia per l’Europa”, tornei di basket e calcetto senza confini e appuntamenti con cultura, storia, festival e danza.

