Una nave per la pace nel Mediterraneo

Da domani per tre giorni tappa a Trieste

TRIESTE, 13 AGO – Dallo slancio degli Incontri del Mediterraneo di Bari (2020), Firenze (2022), Marsiglia (2023) e Tirana (2024), su iniziativa della diocesi di Marsiglia, nasce un pellegrinaggio di speranza, con la nave Bel Espoire che da marzo ad ottobre 2025, 8 mesi di navigazione, effettuerà 8 tappe, coinvolgerà 200 giovani a bordo provenienti da tutte le coste, fedi e religioni del Mediterraneo per annunciare la fraternità e la speranza sui passi dell’Anno Santo. Lo rende noto la Diocesi di Trieste precisando che la Bel Espoire farà tappa a Trieste da domani pomeriggio a domenica 17 agosto. Bel Espoir è una goletta a tre alberi di 29 metri di lunghezza costruita in Danimarca nel 1944 e recentemente restaurata, che ospita 25 giovani per ogni tappa di questo viaggio nel Mediterraneo da Barcellona fino alla tappa finale in ottobre a Marsiglia. La sesta tappa da Durazzo a Trieste (4/08-17/08) si sviluppa sul tema delle sfide migratorie: i 20 giovani a bordo hanno tra i 20 e i 35 anni e provengono da Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, Libano, Palestina, Gerusalemme, Grecia, Malta, Albania, Bosnia, Italia, Spagna e Francia. Dopo la tappa albanese, con 10 giorni di navigazione lungo la costa adriatica orientale, Bel Espoire arriverà a Trieste per una 3 giorni in conclusione di questa sesta sessione. E’ fissato anche un appuntamento, giovedì 14 agosto alle ore 16.30 sul Molo Audace. La nave prevista in arrivo alle ore 16.00 ormeggerà dapprima in radice al molo Audace. In serata si sposterà al Molo 4 per permettere lo svolgimento del programmato spettacolo serale cittadino. Alcuni ragazzi imbarcati e i referenti di questo progetto saranno disponibili per i media per raccontare il progetto e lo svolgimento della tappa triestina.

