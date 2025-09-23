Una scultura di sabbia per Paolo, il 15enne suicida per bullismo

agenzia

Nuova opera del sassarese Nicola Urru

SASSARI, 23 SET – Una nuova opera per ricordare Paolo Mendico, il quindicenne che si è tolto la vita nei giorni scorsi nella sua stanza nel Comune dei santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Una scultura di sabbia sulla spiaggia sassarese di Platamona per “dare voce” alle vittime di bullismo, un fenomeno che secondo l’autore, Nicola Urru, “merita una riflessione a maggior ragione adesso che è ripreso l’anno scolastico”. Nel suo altorilievo Paolo è raffigurato mentre suona il basso, riproducendo una delle foto che hanno fatto il giro del web dopo la sua morte. Il ragazzo è attorniato da altre figure che lo indicano e su tutti compaiono alcune parole, tra le quali odio, prepotenza, gang e isolamento. “Bullismo, scuola, casa, lavoro, strada, vita in generale. La paura del confronto di vedersela con alunni e professori”, scrive Urru in un post sui social che accompagna le foto della sua opera.

