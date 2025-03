Una tonnellata di cocaina sequestrata in porto Gioia Tauro

agenzia

Sul mercato avrebbe fruttato 187 milioni di euro

CATANZARO, 28 MAR – Oltre una tonnellata di cocaina – 1.170 chili – per un valore sul mercato stimato in 187 milioni di euro, è stata sequestrata dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel porto di Gioia Tauro. La droga, suddivisa in un migliaio di panetti, era stata abilmente nascosta in un container proveniente da un porto del Brasile meridionale, e diretto In Italia, dentro sacchi di materiale combustibile, nel tentativo di superare i controlli doganali e di polizia effettuati sistematicamente nell’area portuale di Gioia Tauro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA