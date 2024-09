Una vignetta omaggio di ZeroCalcare per Giacomo Gobbato

agenzia

Lo diffonde Centro Rivolta 'Ciao Jack compagno dal cuore grande'

VENEZIA, 23 SET – Il vignettista ZeroCalcare ha donato una sua vignetta al Centro sociale Rivolta di Marghera (Venezia), in omaggio a Giacomo Gobbato, ucciso a Mestre nel tentativo di evitare una rapina. A pubblicarla è lo stesso centro sociale, nella sua pagina Facebook. “Nel tempo del dolore – scrive il Rivolta – non servono parole, a volte bastano gesti che sono carezze che curano, abbracci che stringono, sguardi che dicono tutto. Vogliamo ringraziare ZeroCalcare per questa carezza, per questo abbraccio che ci scalda il cuore e ci ricorda che il tempo del dolore sta già mutando in quello dell’amore, della degna rabbia, della lotta”.

