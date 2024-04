Una vita tra sorrisi e solidarietà, addio a clown Margherito

agenzia

Molto noto a Bergamo con la sua associazione per i bambini

BERGAMO, 24 MAR – Bergamo piange il suo clown più noto, Margherito, al secolo Gianluigi Pezzotta, campione di sorrisi e solidarietà, scomparso a 71 anni all’ospedale Papa Giovanni XXIII dov’era ricoverato da qualche settimana. Quest’anno aveva tagliato il traguardo dei 50 anni di attività da clown, per lui non solo una professione, ma anche un modo di aiutare il prossimo, avendo fondato nel 2004 l’associazione ‘Un naso rosso per…’, della quale era ancora presidente. Nel 2005 e nel 2015 l’associazione aveva allestito l’ambulaclaun, un’ambulanza a misura di bambino per dare speranza e sorrisi ai bambini sofferenti. Oggi l’associazione raggruppa volontari, oltre che il Lombardia, anche in Piemonte e in Veneto: molti di loro stamattina hanno raggiunto la camera mortuaria del Papa Giovanni per l’ultimo saluto a Margherito, i cui funerali saranno invece celebrati martedì, nella parrocchiale di San Colombano a Bergamo. Durante la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo Margherito è stato protagonista anche in televisione, da Bergamo Tv alle reti nazionali, e ha lavorato insieme a diversi volti noti, da Renato Zero a Rita Pavone e a Raul Cremona.

