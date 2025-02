Unhcr, 7,2 milioni di bambini rifugiati non vanno a scuola

agenzia

Al via campagna 'Coloriamo il futuro' per garantire l'istruzione

ROMA, 03 FEB – Quasi la metà dei 14,8 milioni di bambini rifugiati in età scolare nel mondo sono esclusi dal sistema scolastico. Sono quindi 7,2 milioni i bambini rifugiati che non hanno accesso a scuola, come emerge dall’ultimo report sull’istruzione di Unhcr per garantire loro l’istruzione dall’1 al 23 febbraio 2025 c’è la campagna “Coloriamo il futuro dei bambini rifugiati” dell’Agenzia Onu per i Rifugiati, può essere sostenuta inviando un Ssm al numero solidale 45588 o chiamando da rete fissa, contribuendo così ad assicurare l’accesso a scuola a migliaia di bambini in fuga da conflitti e violenze. I fondi raccolti andranno a sostenere il programma di Unhcr “Primary Impact” in 26 Paesi del mondo, fra i quali Sudan, Siria, Yemen, Etiopia, Burkina Faso e Niger, che mira ad assicurare l’accesso a scuola a 250 mila bambini entro il 2027 e ad assicurare che altre 500mila iscritti non abbandonino l’istruzione. “La scuola – commenta Laura Iucci, direttrice della raccolta fondi di Unhcr Italia – salva la vita dei bambini rifugiati, le prove sono evidenti. Sui banchi, i bambini sono protetti da sfruttamento, abusi, violenze, reclutamento forzato, matrimoni precoci. Ma non solo, attraverso l’istruzione un bambino rifugiato può lasciarsi alle spalle i traumi e tornare a vivere una rassicurante normalità, un fattore essenziale per una sana crescita psicofisica. Inoltre, solo attraverso la scuola i bambini rifugiati possono integrarsi in un nuovo Paese, socializzare, imparare e potranno così, un giorno, realizzare i loro sogni e aspirazioni a beneficio loro e delle comunità che li hanno accolti o del loro Paese, quando ci saranno le condizioni per tornare a casa”. La Serie A Enilive dedicherà alla campagna di Unhcr la 24a giornata di campionato del 9 febbraio. Sono tanti i volti noti dello spettacolo che sostengono l’iniziativa, fra questi: Lino Guanciale, Carolina Crescentini, Lorena Bianchetti, Cecilia Dazzi, Irene Ferri, Paola Saluzzi, Paola Minaccioni, Laura Delli Colli, Enrico Ianniello, Pierpaolo Spollon e lo scrittore Maurizio De Giovanni. Tra gli sportivi: Beppe Bergomi, Demetrio Albertini che collaborano da anni con Unhcr, insieme al calciatore Timothy Weah e la campionessa olimpionica di pallavolo Myriam Sylla.

