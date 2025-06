Unicef ‘a Gaza bimbo 5 anni pesa 5 kg, allarme denutrizione’

agenzia

Iacomini 'per piccolo Osama servono cure urgenti e costanti'

ROMA, 10 GIU – “Osama, 5 anni, era un bambino sano, viveva a Gaza. Mesi di nutrizione inadeguata lo hanno reso gravemente malnutrito. Ora pesa solo 5 kg, pericolosamente al di sotto del peso forma per la sua età. Osama è in cura presso l’ospedale Nasser, ma il suo pieno recupero dipende da una nutrizione sufficiente e cure urgenti, entrambi a rischio. L’Unicef sta distribuendo i pochi rifornimenti nutrizionali che abbiamo e che siamo in grado di portare a Gaza. L’equivalente di 1.000 camion carichi di servizi igienico sanitari, beni essenziali, alimenti ad alto valore nutritivo sono fuori dalle frontiere, pronti per essere consegnati. Il recupero di bambini come Osama è possibile solo con un cessate il fuoco duraturo e l’invio di aiuti su larga scala a Gaza. Aiutiamolo. Aiutiamoli”. Così in un comunicato il portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini, sottolinea la gravità della condizione dei bambini a Gaza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA