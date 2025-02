Unicef, in Ucraina un bambino su 5 ha perso un familiare o amico

agenzia

Uccisi o feriti 2.520 minori dal febbraio del 2022

ROMA, 21 FEB – Un bambino su cinque, in Ucraina, ha perso un familiare o un amico dall’inizio della guerra, tre anni fa. Il numero di vittime tra i bambini nel 2024 è aumentato di oltre il 50% rispetto al 2023. Più di 2.520 bambini sono stati uccisi o feriti dal febbraio 2022. Sono alcuni dei dati forniti dall’Unicef. “Per troppo tempo, morte e distruzione sono rimaste una costante nella vita dei bambini in Ucraina – ha commentato Catherine Russell, Direttrice generale dell’Unicef- Questo livello di violenza causa immensa paura e sofferenza e sconvolge ogni aspetto della vita di un bambino”. Più di 1.600 strutture scolastiche e quasi 790 strutture sanitarie sono state danneggiate o distrutte negli ultimi tre anni. Le sfide per la salute mentale dei bambini e dei giovani in Ucraina stanno peggiorando a causa dell’isolamento. Molti bambini passano ore e ore rifugiati in cantine, perdendo così l’opportunità di socializzare e imparare. Quasi il 40% dei bambini studia solo online o attraverso un mix di lezioni in presenza e a distanza. L’impatto sull’apprendimento è stato profondo, con una perdita media di due anni in lettura e di un anno in matematica. “I bambini devono essere sempre protetti dalle conseguenze della guerra, in conformità con il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani – ha sottolineato Russell – Più di ogni altra cosa, i bambini in Ucraina hanno bisogno di una pace duratura e della possibilità di realizzare il loro pieno potenziale”.

