Unicef lancia il video ‘rompi il silenzio, ferma il bullismo’

agenzia

La protagonista è Camilla Mancini

ROMA, 06 FEB – “Rompi il silenzio, ferma il bullismo” è il titolo del video che Unicef lancia in occasione della giornata contro il bullismo e il cyberbullismo che ricorre il 7 febbraio. Protagonista è Camilla Mancini, la figlia dell’allenatore e ambasciatore dell’Unicef Roberto Mancini, che ha raccontato di soffrire dalla nascita di una paresi facciale. Un video per invitare i bambini, i giovani e tutti coloro vittime di bullismo o cyberbullismo a condividere le proprie esperienze e a chiedere aiuto. Camilla Mancini ricorda che “chiedere aiuto è un atto di coraggio, non di debolezza”. “Come Unicef Italia oggi vogliamo ricordare che il bullismo e il cyberbullismo rappresentano – afferma Carmela Pace, Presidente dell’Unicef Italia – sfide cruciali e richiedono interventi educativi per proteggere i giovani e promuovere comportamenti sani e un uso responsabile delle tecnologie. Il bullismo e il cyberbullismo sono comportamenti aggressivi, intenzionali e ripetuti, caratterizzati da uno squilibrio di potere tra chi lo esercita e chi lo subisce che possono causare gravi disagi emotivi alle vittime”.

