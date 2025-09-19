Giudiziaria
Unioni Civili, la Cassazione apre all’assegno di mantenimento
Sentenza della prima sezione civile sul caso di due donne
La Cassazione apre all’assegno di divorzio anche per le unioni civili. Lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile che, prendendo in esame il caso dello scioglimento di una unione tra due donne, stabilisce, in sintesi, che si applicano gli stessi principi delle coppie legate dal vincolo del matrimonio. “Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa” dice la Cassazione.