Università: 8,5 milioni per il benessere psicologico studenti

L'invio delle domande da venerdì 13 giugno a lunedì 14 luglio

ROMA, 11 GIU – Una dotazione finanziaria di 8,5 milioni di euro per il contrasto del disagio psicologico, delle dipendenze e della prevenzione della violenza di genere tra gli studenti delle università. È da oggi disponibile l’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca per il programma Pro-Ben. Il programma – alla sua terza annualità – è rivolto agli Atenei e a tutte le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e vuole fornire risposte efficaci alle condizioni di fragilità degli studenti, promuovere il benessere psicofisico e una piena attuazione dei percorsi di inclusione e crescita dei ragazzi. I progetti delle Università e delle Istituzioni AFAM dovranno mirare al potenziamento delle attività di ricerca in ambito sociale e culturale, alla creazione di strutture e all’adozione di strumenti che stimolino soluzioni e modalità innovative a supporto dei bisogni dei ragazzi. Ma anche per servizi di counseling e attività di informazione e orientamento per favorire una maggiore consapevolezza del fenomeno del disagio psicologico ed emotivo. Come per i precedenti programmi Pro-Ben, i progetti potranno essere realizzati tramite partenariati tra Università e Istituzioni AFAM (statali e non statali). Ogni partenariato dovrà essere costituito da un minimo di 5 ed un massimo di 10 soggetti per una durata massima delle attività pari a 12 mesi. I costi complessivi di ciascuna iniziativa potranno variare da un minimo di 500.000 euro a un massimo di 800.000 euro. È previsto un incentivo ulteriore, pari al 10% del valore dell’Iniziativa stessa, a quei progetti che valorizzino le discipline sportive nei percorsi di miglioramento del benessere psicofisico ed emotivo. Gli 8,5 milioni di euro saranno finanziati tramite Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Per accedere alle risorse le domande potranno essere presentate da venerdì 13 giugno – dalle ore 12.00 – a lunedì 14 luglio 2025 (sempre entro le ore 12.00) esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata www.gea.mur.gov.it

