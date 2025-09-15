Università: Mur, nuove date per la specializzazione medica

agenzia

Prorogata di una settimana apertura scelte per specializzandi

ROMA, 15 SET – Più tempo ai candidati per scegliere il corso di specializzazione in Medicina (SSM) 2024/2025. È stata infatti prorogata di una settimana l’apertura delle scelte per gli specializzandi. Il rinvio si è reso necessario a causa del maggior tempo richiesto dal Ministero della Salute per la definizione del contingente globale di medici da formare distinto per tipologia di scuola. Questo il nuovo calendario della fase ordinaria: * Scelte dei candidati: da martedì 23 settembre a lunedì 29 settembre 2025. * Pubblicazione assegnazioni: martedì 30 settembre 2025. * Immatricolazioni: da martedì 30 settembre a lunedì 6 ottobre 2025, ore 12:00 (ora italiana). ⁠ Le università comunicheranno a Cineca le iscrizioni tra il 30 settembre e il 7 ottobre. Successivamente, il 9 ottobre 2025, Cineca pubblicherà sul portale Universitaly gli esiti delle immatricolazioni. Il rinvio comporta anche lo slittamento delle eventuali sessioni straordinarie.

