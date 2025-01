Università Udine in UnitAfrica per sostegno atenei africani

agenzia

Il progetto è finanziato dal Mur con 2,4 milioni

UDINE, 23 GEN – Nuovo impegno di cooperazione internazionale per l’Università di Udine con UnitAfrica, progetto finanziato dal Ministero Università e Ricerca (Mur) con 2,4 milioni, che prevede l’avvio da parte dell’ateneo friulano di attività di formazione, ricerca e cooperazione con 93 università africane in 18 Paesi, di cui 10 tra i meno sviluppati. Lo ha reso noto l’Università. L’iniziativa durerà due anni e coinvolgerà in particolare atenei di Camerun ed Etiopia, e mira a migliorare la qualità dell’ istruzione superiore e promuovere il trasferimento di conoscenze nei settori strategici per lo sviluppo del continente. Temi principali del progetto riguardano sviluppo rurale, salute, energia sostenibile, transizione ecologica e digitale, sviluppo imprenditoriale e industriale e valorizzazione del patrimonio culturale. L’Università di Udine vanta lunga esperienza di collaborazioni con atenei africani e in questo caso, come ha sottolineato il rettore Roberto Pinton, “l’obiettivo è favorire la formazione di studenti e docenti africani, rispondendo alle sfide di sviluppo”. UnitAfrica prevede iniziative come una piattaforma condivisa per l’insegnamento innovativo, rafforzamento della mobilità internazionale di docenti e studenti, sviluppo di corsi avanzati, workshop e summer school. Per Giorgio Alberti, delegato dell’ ateneo per l’internazionalizzazione, “UnitAfrica è una importante opportunità di internazionalizzazione del sistema universitario italiano, in linea con il Piano Mattei, a supporto delle relazioni con l’Africa”.

