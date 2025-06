«Uno schiaffo per ogni like sulla foto», l’ultima follia della gelosia a Tivoli

Il caso

Arrestato un uomo che ha aggredito la compagna per una foto postata sui social

Sottoposta ad un pestaggio dopo avere ricevuto apprezzamenti per una foto con alcuni amici postata sui social. Vittima una donna picchiata dal compagno che la notte tra il 12 e il 13 giugno era entrato da una finestra dell’abitazione.

Una spedizione punitiva, «un colpo per ogni like» avuto per lo scatto, come le ha detto l’uomo mentre infieriva su di lei. La donna, ricorsa alle cure dei sanitari, in un primo tempo non aveva parlato del pestaggio. Il personale del pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli visti gli ematomi e il gonfiore sul volto della donna aveva attivava il codice rosa chiedendo l’intervento della Polizia.

Sentita dagli investigatori la donna ha raccontato l’aggressione: prima la telefonata dell’uomo che l’aveva minacciata di morte perché aveva pubblicato alcune fotografie su Instagram, poi l’irruzione in casa e il brutale pestaggio che è proseguito fuori fino a quando una vicina non ha dato l’allarme.

A quel punto l’uomo ha minacciato le due donne dicendo loro che, se avessero chiamato le forze dell’ordine, avrebbe fatto loro del male («Stai attenta a te se chiami i Carabinieri, perché se mi fai arrestare io metto una tacca a ogni giorno di galera che mi faccio e quando esco sono c… tuoi»).