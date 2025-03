Uomini incappucciati rubano un suv in due minuti, video virale

agenzia

Scene da film in pieno giorno a Cerignola. Passanti indifferenti

BARI, 24 MAR – Scene da film a Cerignola, nel Foggiano, dove quattro uomini incappucciati hanno rubato in pieno giorno un suv Mercedes parcheggiato in via XX Settembre. Ci sono voluti circa due minuti per agire sulla centralina dell’auto, metterla in moto e fuggire con il veicolo nell’indifferenza dei passanti che assistono alla scena. Il furto è documentato da un video, virale in rete, che dura circa 120 secondi. Si vedono i tre ladri in azione, un quarto complice che li aspetta su una Bmw, sicuramente rubata, che blocca parzialmente la circolazione e che è pronto a fuggire in caso di arrivo delle forze di polizia. Quando i ladri riescono ad avere il controllo della centralina del mezzo, uno di loro rompe il vetro lato conducente e si tuffa letteralmente in auto, al posto di guida. Gli altri salgono sulla Bmw con la quale spingono la Mercedes fino a quando non si mette in moto. Poi la fuga. L’auto rubata è stata poi trovata dai carabinieri in una zona di campagna. Durante le fasi dell’assalto alla vettura, il video documenta l’indifferenza dei passanti: un uomo si accorge che è in atto un furto, guarda con insistenza, allarga le braccia e si allontana; un altro, accortosi di quanto sta accadendo, cerca prima di cambiare percorso, poi prosegue fino a che un ladro gli fa cenno di allontanarsi e di non guardare.

