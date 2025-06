Uomo 55enne muore in incendio abitazione nel Napoletano

agenzia

Si salvano mamma e fratello che erano su un altro piano

NAPOLI, 09 GIU – Un uomo di 55 anni è morto in un incendio che si è verificato questa mattina a Saviano, in provincia di Napoli mentre la madre ed un fratello sono rimasti feriti. I carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti in un’abitazione di corso Europa per un incendio. Madre, di 87 anni, e figlio, di 58, al piano terra , sono stati tratti in salvo. Il secondo figlio di 55 anni, al piano superiore (dove si sarebbe verosimilmente innescato l’incendio), è stato trovato morto. I Carabinieri sono sul posto per i rilievi. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. Le fiamme sono in spegnimento da parte dei vigili del fuoco.

