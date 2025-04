Uomo accoltellato in rapina, 3 minori denunciati a Lucca

agenzia

78enne aveva tentato di difendersi due sere fa

LUCCA, 17 APR – Denunciati tre minori a Lucca – due ragazzi di 17 anni e una ragazza di 15 anni – per l’accoltellamento in strada, a scopo di rapina, due sere fa a un uomo di 78 anni che stava portando fuori il cane e che aveva tentato di difendersi dall’aggressione rimediando però i fendenti. La polizia ha denunciato i tre in stato di libertà alla procura distrettuale minorile di Firenze per le accuse di rapina e di lesioni gravi. Il 78enne, ferito con tre coltellate a una spalla, è stato operato ed è ricoverato in ospedale con una prognosi di 41 giorni. E’ stato assalito in via Battistero, a poca distanza dalla sua abitazione. La svolta nelle indagini c’è stata quando uno dei 17enni, nato a Lucca da famiglia albanese, è andato ieri sera coi genitori a confessare in una caserma dei carabinieri di aver fatto parte del terzetto responsabile dell’aggressione, ma non di aver accoltellato l’anziano. Poi la polizia, intervenuta con le Volanti nell’emergenza, ha proseguito le indagini risalendo alla ragazza, 15 anni, italiana di Lucca – la quale avrebbe avuto un ruolo marginale nella vicenda rispetto agli altri – e all’altro 17enne, ragazzo di origine straniera ma adottato fin da piccolo da una famiglia lucchese. Quest’ultimo, secondo quanto emerge dalle indagini, avrebbe ammesso con la polizia di aver inferto le coltellate al 78enne. Le indagini hanno stabilito che i tre hanno agito per rapina, ma il bottino era stato scarso, appena 5 euro. Tutti i tre minori vivono abitualmente con le famiglie e sono andati in questura accompagnati dai rispettivi genitori.

