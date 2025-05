Uomo accoltellato in strada a Roma, ferito gravemente

agenzia

L'aggressione alla Bufalotta, indaga la Polizia

ROMA, 12 MAG – Un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio in strada a Roma. E’ accaduto intorno alle 15 in via di Tor San Giovanni, in zona Bufalotta. L’uomo, di circa 30 anni, è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Sulla vicenda indaga la polizia. Gli agenti del commissariato Fidene stanno cercando testimoni. Nel punto in cui è stato soccorso non ci sarebbero telecamere. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica del ferimento e risalire al responsabile.

