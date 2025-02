Uomo avvistato con fucile in stazione Centrale a Milano

agenzia

Allarme dai passanti, in corso ricerche della Polizia

MILANO, 27 FEB – Un uomo con in mano quello che aveva tutta la apparenza di essere un fucile è stato avvistato mentre si aggirava nella fermata della metropolitana in stazione Centrale a Milano. Lo hanno notato alcuni passanti che hanno allertato immediatamente gli agenti della polizia, i quali a loro volta si sono messi subito al lavoro per tentare di identificarlo e rintracciarlo. Un altro avvistamento, poco dopo il primo, è stato fatto in zona Scalo Romano. Sono in corso indagini e ricerche della polizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA