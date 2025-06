Uomo colpito da arma da fuoco alla testa, è grave

agenzia

Indagini dei carabinieri nel Padovano

FONTANIVA, 08 GIU – Un uomo di 59 anni, di origini albanesi, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale per una ferita di arma da fuoco alla testa. In un primo momento i soccorritori, intervenuti stamani a Fontaniva (Padova) avevano pensato che le ferite fossero dovute ad una caduta dalla bicicletta, ma una volta trasportato il paziente nel nosocomio i medici si sono accorti che invece riportava una lesione al capo dovuta, appunto, da un colpo di arma da fuoco. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Cittadella e del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Padova che stanno svolgendo dei sopralluoghi. Il 59enne è tuttora ricoverato in ospedale dove lotta fra la vita e la morte.

