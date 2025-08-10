Uomo di 73 anni scomparso da 2 giorni a Roma

agenzia

ROMA, 10 AGO – Non si hanno notizie da due giorni di un uomo di 73 anni, residente a Roma nel quartiere di Tor Vergata. Il cellulare che ha con sè squilla a vuoto. Al momento della scomparsa Giuseppe Lancellotti indossava una canottiera grigia, pantaloni blu ,scarpe da ginnastica grigie e un borsello nero. Alto un metro e 70 , l’anziano pesa 78 chili, ha i capelli brizzolati e una cicatrice sulla fronte sul lato sinistro. Con sè, oltre al cellulare, ha i documenti e pochi soldi. Chi ha informazioni importanti deve chiamare il 112

