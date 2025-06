Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco a Rozzano, nel Milanese

agenzia

Ha precedenti per droga, non si esclude un regolamento di conti

MILANO, 28 GIU – Un uomo è stato ferito a colpi d’arma da fuoco questa mattina a Rozzano, nel Milanese. Le sue condizioni sono gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni è stato colpito da almeno un proiettile al bacino, ed è stato scaricato alle 8.30 da un veicolo nei pressi dell’ospedale di Rozzano, in via Perseghetto, dove poi è stato soccorso dal 118. L’uomo, un 30enne marocchino, avrebbe precedenti e sarebbe conosciuto come uno che gravita in vari giri di spaccio. Per questo motivo, e per una serie di casi pregressi, non si esclude che possa essere stato ferito nell’ambito di un regolamento di conti per il controllo della vendita degli stupefacenti. Sul posto, per le indagini, Carabinieri della Compagnia di Corsico (Milano).

