Uomo ferito a coltellate durante una lite a Barletta

agenzia

La vittima dell'aggressione colpita al torace, non è in pericolo

BARLETTA, 02 SET – Un uomo di nazionalità marocchina è stato accoltellato nella tarda serata di ieri mentre si trovata sulla litoranea di Ponente a Barletta. La vittima ha riportato alcune ferite al torace ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito finora, non si esclude che il ferimento sia avvenuto nel corso di una accesa discussione con un’altra persone, forse un connazionale, e per futili motivi Sull’accaduto indagano i carabinieri.

