Uomo ferito con un colpo di pistola alla schiena nel Trevigiano

Autore è fuggito, ricerche dei carabinieri

TREVISO, 24 FEB – Un uomo è stato ferito con un colpo di pistola alla schiena a Chiarano, nel Trevigiano. L’aggressione, secondo quanto si è appreso, è avvenuta in via Zanardo all’interno di un locale. I sanitari sono sul posto e stanno medicando la vittima che per il momento è cosciente. L’autore dell’agguato è riuscito a fuggire. Sul posto i carabinieri che hanno istituito posti di blocco e attivato le ricerche in tutta la zona.

