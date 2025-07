Uomo in pista muore risucchiato dal motore di un aereo in partenza, voli sospesi a Orio al Serio

BERGAMO

Alcune tratte sono state deviate su altri scali, altre sono stati cancellate

Voli sospesi per oltre tre ore oggi all’aeroporto bergamasco di Orio al Serio dove un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire l’accaduto e stabilirne le cause. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco.

Da quanto è stato possibile apprendere, l’uomo morto sarebbe un passeggero che avrebbe forzato un gate e sarebbe entrato di proposito sulla pista con l’intenzione – pare – di togliersi la vita in questo modo. L’uomo sarebbe stato inseguito dalla polizia, che non è però riuscita a fermarlo, mentre si dirigeva di corsa verso il velivolo già in movimento. Si ignorano al momento i motivi del gesto, né come sia riuscito a raggiungere la pista dall’esterno dello scalo.