Uomo muore cadendo dal tetto mentre stava facendo dei lavori

Incidente nel Vicentino

VICENZA, 30 AGO – Un uomo è morto cadendo dal tetto di un’azienda agricola a Gambugliano, nel Vicentino. La vittima, secondo le prime informazioni, è un uomo di 67 anni che stava eseguendo alcuni lavori ed è deceduto sul colpo dopo un volo di oltre 5 metri. La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire dato che non si sa se l’uomo sia un dipendente o una persona esterna. Sul posto stanno operando i carabinieri e lo Spisal di Vicenza.

