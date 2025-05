Uomo muore cadendo in macchinario in provincia di Sondrio

agenzia

Incidente sul lavoro in una cava di inerti della Valtellina

SONDRIO, 26 MAG – Un operaio di 61 anni, Paolo Vallan, è morto dopo essere caduto in un macchinario di lavorazione – stando alle prime informazioni, un frantoio – attorno all’ora di pranzo a Mantello, in provincia di Sondrio. A quanto riporta Areu, l’Agenzia regionale dell’emergenza urgenza, l’incidente sul lavoro è avvenuto nell’azienda Cavada srl, una società della frantumazione di pietre e minerali, all’interno della cava di inerti della ditta. Sul posto elisoccorso, ambulanza, carabinieri, vigili del fuoco e personale Ats. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio dei carabinieri. La vittima risiedeva in un paese vicino al luogo dell’incidente.

