Uomo muore durante gara canottaggio davanti molo Audace Trieste

agenzia

Inutili i tentativi di rianimarlo

TRIESTE, 27 SET – Stava partecipando a una gara di canottaggio davanti alle Rive quando è stato colto da arresto cardiaco ed è morto nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. E’ accaduto questo pomeriggio nelle acque davanti al molo Audace. Si tratta di un uomo, di 51 anni, che stava partecipando al campionato italiano di Coastal Rowing 2025. Sul posto hanno operato i sanitari, la Polizia locale e la Polizia di Stato ed i sommozzatori dei Vigili del fuoco e la Guardia costiera.

