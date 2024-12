Uomo muore investito da un’auto a Roma

agenzia

Il tragico impatto ieri sera nella zona di via Prenestina

ROMA, 29 DIC – Un uomo è morto investito da un’auto ieri sera alla periferia di Roma. E’ accaduto intorno alle 20.30 sul via Prenestina, altezza via Samassi, nella zona di Colle del Sole. Alla guida una donna italiana di 70 anni che ha travolto il pedone, un 63enne, morto sul colpo. Sul posto pattuglie del VI Gruppo Torri della polizia di Roma La conducente del veicolo, in forte stato di agitazione, é stata trasportata in ospedale per gli esami di rito. Sono in corso indagine per ricostruire l’esatta dimamica dell’incidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA