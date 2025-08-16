Uomo muore schiacciato da una piattaforma mobile

agenzia

Stava eseguendo lavori di giardinaggio nel Vicentino

VICENZA, 16 AGO – Un uomo è morto stamani dopo essere rimasto schiacciato da una piattaforma mobile, che si è ribaltata mentre stava compiendo alcuni lavori di giardinaggio, a Isola Vicentina (Vicenza). Secondo le prime informazioni, la vittima si trovava nel giardino di sua proprietà. Il decesso è stato istantaneo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.

