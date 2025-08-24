Uomo scomparso da giorni, ricerche sulle Alpi Apuane

agenzia

Impiegate anche unità cinofile

SERAVEZZA (LUCCA), 24 AGO – Il Soccorso alpino e speleologico Toscano (Sast), con le stazioni di Querceta e Massa, è impegnato da venerdì pomeriggio nelle operazioni di ricerca di un uomo scomparso. L’attivazione è avvenuta su indicazione della prefettura, dopo che i carabinieri hanno ritrovato l’auto della persona dispersa a Seravezza (Lucca), sulle Alpi Apuane. Il primo giorno è stato svolto un lavoro di valutazione e indagine sulle possibili vie escursionistiche prese dall’uomo battendo i sentieri con unità cinofila. È stata individuata come zona l’itinerario sentieristico 140 che copre una via di cresta a cavallo del confine delle zone di competenza delle stazioni di Querceta e Massa. Ieri sono state svolte operazioni di bonifica che hanno coinvolto due unità cinofile e otto tecnici delle due stazioni del Sast. Le operazioni sono proseguite assieme ai vigili del Fuoco eseguendo anche elitrasporto delle squadre composte da due tecnici e un cinofilo. Le operazioni, sempre compatibilmente con le condizioni meteo, proseguiranno anche oggi.

