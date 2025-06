Uomo si barrica in casa e minaccia forze dell’ordine

agenzia

Tentativo irruzione finisce con colluttazione,ferito carabiniere

ANCONA, 06 GIU – Un agente immobiliare si barrica in ufficio e minaccia di darsi fuoco a Jesi (Ancona). Momenti di apprensione in via Gramsci dove sono accorsi polizia, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco nel tentativo di convincere l’uomo a recedere dai propri propositi. In un primo tentativo di irruzione nella palazzina, concluso con una colluttazione, l’uomo, jesino classe ’46, sarebbe rimasto ferito al volto e un carabiniere colpito al braccio. Al centro della vicenda forse uno sfratto esecutivo.

